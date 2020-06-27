توقيع مرسوم "حماية التماثيل": ترامب يهدد المحتجين بالسجن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسوم "حماية التماثيل"، بعد تعرض العديد من المعالم التاريخية والتماثيل للتحطيم خلال احتجاجات على مقتل المواطن جورج فلويد على يد الشرطة.

وقال ترامب عبر حسابه في موقع تويتر اليوم، السبت، "لقد حظيت للتو بامتياز التوقيع على مرسوم قوي للغاية لحماية الآثار والنصب التذكارية والتماثيل الأميركية، ومكافحة أعمال العنف الإجرامي، التي وقعت مؤخرا". وأضاف ترامب محذرا من إلحاق الضرر بالتماثيل: "عقوبات السجن الطويلة بانتظار أولئك الذين يرتكبون هذه الأعمال غير القانونية ضد بلدنا العظيم".

وأثار مقتل جورج فلويد، ذي الأصول الإفريقية، على يد الشرطي ديريك تشوفين، بولاية مينيابوليس، في 25 أيار/ مايو الماضي، غضبا في المجتمع الأميركي. وإثر ذلك، اندلعت تظاهرات حاشدة امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي مختلف العواصم العالمية.

وخلال هذه المظاهرات الغاضبة، تم استهداف تماثيل الشخصيات التاريخية المؤيدة للعبودية في أجزاء مختلفة من البلاد حيث تم تدمير بعضها.

وكان ترامب قد وعد باتخاذ خطوات لفرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يحاولون تدمير الآثار والمنحوتات التاريخية في الولايات المتحدة.