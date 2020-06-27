كريستيانو يضيف ليتشي إلى قائمة ضحاياه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرز نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، هدفا من ضربة جزاء ليساهم في فوز فريقه على ليتشي أمس، الجمعة، ضمن أحداث الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 23 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو المتصدر بـ(27 هدفًا).

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليتشي هو الفريق رقم 20 الذي يسجل فيه رونالدو منذ انتقاله للعب في الدوري الإيطالي من أصل 21 فريقا.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن رونالدو هو ثاني أكثر لاعب تسجيلًا لركلات الجزاء في الدوريات الـ5 الكبرى هذا الموسم، برصيد 9 ركلات.

وأوضحت أن الأول هو تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، برصيد 10 ركلات، أما الثالث هو دومينيكو كريشيتو، مدافع جنوى، برصيد 7 ركلات.