برشلونة ويوفنتوس يتفقان نهائيا على الصفقة التبادلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي توصلا بشكل نهائي إلى اتفاق لإبرام الصفقة التبادلية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ومن المتوقع أن ينضم البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، نظير ارتداء البرازيلي آرثر ميلو لقميص السيدة العجوز في الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة ويوفنتوس عقدا مفاوضات متقدمة حول الصفقة، مؤخرًا، بعد أن منح آرثر الضوء الأخضر للانضمام إلى السيدة العجوز.
وأشارت إلى توصل الناديين لاتفاق نهائي في الساعات الأولى من صباح اليوم، حول تبادل اللاعبين نظير حصول برشلونة على 10 ملايين يورو.
وأوضحت أن برشلونة فضل الحصول على الأموال لإضافتها إلى أرباحه، بدلًا من إقحام ماتيا دي تشيليو ظهير يوفنتوس، في الصفقة.
يذكر أن بعض التقارير الإسبانية زعمت سفر آرثر إلى يوفنتوس، غدًا الأحد، لإجراء الكشف الطبي في تورينو.
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