حاجز قلنديا: إطلاق النار على فلسطيني لحيازته سكينا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السبت، النار على شاب فلسطيني قبل أن تعتقله لحيازته سكيّنًا، في حاجز قلنديا قرب القدس.

وتضاربت الأنباء الإسرائيلية حول تنفيذ عملية طعن، فبينما ذكرت "القناة 13" أنّ الطعن أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين، ذكرت وسائل إعلام أخرى أن الشاب لم ينفذ العملية وأنه "كان ينوي تنفيذها"، بينما أصيب اثنان من حرس الحدود طفيفًا، أثناء محاولتهما السيطرة عليه.

وبحسب شهود عيان فإن إصابات عنصري حرس الحدود ناتجة عن كدمات، لا عن طعن.

ولم يعرف بعد حجم إصابة الشاب.