اليمن.. القوات الحكومية تستعيد مواقع من قبضة الحوثيين شمالي البيضاء

السبت 27 يونيو 2020

أعلن القوات الحكومية، أنها استعادت مواقع من قبضة مسلحي جماعة الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد محور البيضاء العميد عبد الرب الأصبحي، قوله إن القوات الحكومية مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران التحالف استعادوا عدد من المواقع في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

وأضاف الأصبحي أن "الجيش والمقاومة يخوضون معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية لليوم الخامس على التوالي وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

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وتابع: "المعيقات لن تثني أبطال الجيش والمقاومة في مطاردة مليشيا الحوثي وتحقيق النصر الكبير بتحرير كامل البلاد".

وأشار الأصبحي إلى أن "مليشيا الحوثي لم تكسب في هذه المعركة وإنما دفعت بالعشرات من المغرر بهم إلى الهلاك"، مؤكداً أن عشرات الجثث لعناصر الحوثي ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب غالبيتهم من الأطفال.

ودعا قائد محور البيضاء المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الحفاظ على أطفالهم وعدم تركهم وقوداً لمعارك الحوثي الخاسرة حد قوله.

وتشهد البيضاء، قتالا محتدما منذ 6 سنوات، ازداد ضراوة في الأسابيع الماضية، عقب عملية عسكرية لقوات الجيش الوطني استعادت فيها مناطق من أيدي الحوثيين