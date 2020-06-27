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شكرا لقرائتكم خبر عن يمني ينتحر في القاهرة بإلقاء نفسه من الطابق العاشر بعد تفاقم معيشته والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
انتحر، مواطن يمني في العاصمة المصرية القاهرة بإلقاء نفسه من الطابق العاشر في المبنى الذي يسكنه.
وقالت مصادر صحفية، إن مواطنا يمنيا ألقى بنفسه من الطابق العاشر في المبنى الذي يسكنه بشارع الأربعين في مدينة القاهرة.
وأكدت المصادر أن المواطن توفى على الفور بعد إلقاء نفسه من الطابق العاشر.
وأشارت المصادر أن اليمني انتحر نتيجة الظروف المعيشية التي مر بها، لافتة إلى أنه كان يشكوا من تفاقم وضعه المعيشي.
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