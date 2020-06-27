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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..المشتركة تدك مخزنا للطيران المسير شرق الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
دكت القوات المشتركة، ليل الخميس – الجمعة، مخزنا للطيران المسير وموقعا وثكنات للمليشيات الحوثية لحظة تواجد قيادي ميداني بارز ومرافقيه في الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة غربي اليمن ردا على خروقات متكررة لوقف إطلاق النار.
وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة المنصري حاولت استهداف وبقصف مدفعي بمختلف الأسلحة الرشاشة والطيران المسير مواقع للقوات المشتركة ،إلا أن القصف الحوثي طال أهدافا مدنية في قطاع كيلو 16 وقرى ومزارع مواطنين بعيدة عن أي هدف عسكري في منطقة الجريبة السفلى، وسرعان ماتم رصدها والتعامل معها من قبل القوات المشتركة بنجاح.
واكد المصدر أن وحدات من القوات المشتركة دكت بالسلاح المناسب الموقع الحوثي في ثكناته ومصرع وجرح كل من فيه وعلى رأسهم مشرف بارز للمليشيات الحوثية.
وأضاف المصدر أن انفجارات كبيرة دوت من الموقع والثكنات المستهدفة صاحبها تصاعد ألسنة النيران التي أضاءت سماء الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة ،لافتا الى أن الانفجارات التي استمرت لاكثر من ساعة كانت ناتجه عن دك مخزن للميليشيات كان يحوي كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة وألالغام
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