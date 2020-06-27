الإمارات تبحث وهولندا تجاوز تحديات كورونا

السبت 27 يونيو 2020

بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، مع بيتر بوتمان نائب وزير التجارة الخارجية الهولندي، جهود حكومتي البلدين لتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على القطاعات الاقتصادية. كما ناقش الجانبان أطر التعاون الثنائي القائمة وسبل تنميتها المرحلة المقبلة، مع متابعة عدد من التنسيقات الخاصة بعقد الاجتماع التأسيسي للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كما بحثا فرصاً واعدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأخضر والأمن الغذائي وغيرها من المجالات. جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده الجانبان، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدكتورة حصة العتيبي سفيرة الدولة لدى هولندا ولودي امبراختس سفير مملكة هولندا لدى الإمارات.



وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن الإمارات كانت من أسرع الدول استجابة لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد، سواء عن طريق الإسراع في فرض قيود صارمة على التجمعات والتنقل عند بداية ظهور الفيروس وذلك للحد من انتشاره، وهو ما أثمر الآن بشكل فعال في السيطرة على نسب الإصابات وزيادة معدلات الشفاء، بما سمح حالياً للعودة التدريجية إلى ممارسة الحياة الطبيعية.

وأضاف أن البنية التكنولوجية والرقمية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات ساهمت في تيسير إجراءات تفعيل الحياة عن بعد بكفاءة سواء في قطاع التعليم أو الخدمات والمرافق الحكومية وأيضاً الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

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وأشار الشحي إلى أن إحدى المهام الجوهرية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد منذ اللحظات الأولى للأزمة هو ضمان استمرارية توافر الإمدادات بالأسواق، خاصة وأن الدولة مستوردة للمواد الغذائية، وقد تم التعامل مع ملف الأسواق والأمن الغذائي بكفاءة ولم تعانِ أسواق الدولة من أي أزمة أو نقص لأي سلعة غذائية.

وتابع الشحي أن الجهود الواسعة التي بذلتها ولا تزال تبذلها جميع فرق العمل في الوزارة ومختلف الجهات الحكومية، والدعم اللامحدود من قيادة الدولة الرشيدة، والقدرات اللوجستية العالية لدولة الإمارات وتمتعها بشراكات اقتصادية وتجارية قوية مع الأسواق الخارجية ومن بينها هولندا، كانت جميعها عوامل ساهمت في تعزيز مرونة الأسواق موضحاً أن الإمارات مركز تجاري حيوي.

واستعرض بيتر بوتمان نائب وزير التجارة الخارجية الهولندي، أبرز التحديات التي واجهت هولندا في التعامل مع فيروس»كورونا" المستجد، والتدابير المتخذة على الصعيدين الصحي والاقتصادي. وأشاد نائب وزير التجارة الهولندي بكفاءة الإمارات في إدارة سلاسل الإمداد وتأمين كافة احتياجات أسواقها المحلية.

وأكدت الدكتورة حصة العتيبي، على أن اقتصاد الإمارات مرن ومنافس وقادر على تجاوز التحديات التي تطرحها الأزمة الراهنة. وتابعت أنه إلى جانب التحديات هناك أيضاً فرص لنمو قطاعات حيوية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وتبني مفاهيم التحول الرقمي وغيرها.