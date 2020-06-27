اليمن.. ارتفاع حالات كورونا إلى 1089 بعد تسجيل 13 إصابة جديدة

السبت 27 يونيو 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا،أمس الجمعة، عن آخر مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية.



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وأوضحت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تسجيل(13) حالة إصابة جديدة، توزعت منها (5)بحضرموت، و(5)بتعز، و(2) بعدن، و(1) بلحج.

وتابعت اللجنة" كما سجلت حالتا وفاة في شبوة وحالة واحدة في كل من الضالع و حضرموت ولحج تم الإعلان عنهم سابقاً،وسجلت (16) حالة شفاء، (11) تعز، و(5) حضرموت، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى(1089) و (293) وفاة و (402) تعافي"