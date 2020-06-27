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الأرجنتين تشدد الإغلاق في العاصمة إثر ارتفاع إصابات كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 27 يونيو 2020

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، عن تمديد وتشديد الإغلاق في منطقة العاصمة بوينس آيرس اعتبارا من أول يوليو/ تموز وحتى الـ17 من الشهر نفسه بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

 

وقال فيرنانديز إنه تم تسجيل الغالبية العظمى من الإصابات في وحول العاصمة، مضيفا أن هناك حاجة إلى الوقت "لتخفيف حدة الإصابات وضمان حصول كل الأرجنتينيين على الرعاية الصحية التي يستحقونها".

 

يذكر أن الأرجنتين سجلت 52457 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن فضلا عن 1167 وفاة، بعد زيادة سريعة في الأيام الـ20 الأخيرة.

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وقد ظلت العاصمة قيد الإغلاق بينما تم تخفيف القيود في مناطق أخرى.

 

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن فيرنانديز قوله إنه لن يسمح سوى بالأنشطة الاقتصادية الأساسية في منطقة بوينس آيرس، وسيحتاج العاملون في تلك الوظائف إلى تصاريح للخروج من منازلهم.

 

وأضاف الرئيس "اعزلوا أنفسكم مجددا في منازلكم ولا تخرجوا إلى لشراء الإمدادات".

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