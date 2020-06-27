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الصين تسجل ارتفاعا في الإصابات الجديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل ارتفاعا في الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020

أعلنت الصين، السبت، تسجيل أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس خلال أربعة أيام وذلك بعد ظهور المرض مجددا في العاصمة بكين.

 

وكشفت اللجنة الوطنية للصحة عن رصد 21 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين خلال يوم الجمعة مقابل 13 حالة في اليوم السابق لتصبح أكبر حصيلة منذ يوم الإثنين.

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وسجلت بكين وحدها 17 إصابة جديدة مؤكدة يوم الجمعة مقابل 11 حالة في اليوم السابق.

 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83483 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا منذ منتصف مايو/ أيار عند 4634.

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