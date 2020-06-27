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شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثي في الدفاع الجوي شمال المدينة والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
صدت القوات الحكومية، اليوم السبت، هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من المواقع شمال غرب المدينة.
ووفق المركز الإعلامي لمحور تعز، تمكنت القوات الحكومية من إفشال هجوم عنيف للحوثيين مصحوب بقصف مدفعي في محيط الدفاع الجوي.
وأسفرت المواجهات التي أستمرت ساعات، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.
واستهدفت مليشيا الحوثي مساء أمس الجمعة بعدد من القذائف السكن الخاص بمرضى الجذام في مدينة النور، ما أدى إلى إصابة أثنين من المرضى.
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