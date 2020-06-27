شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 193243 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:27 صباحًا, 27 يونيو 2020 م
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 687 حالة إلى 193243 في المجمل.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد ست حالات ليصل إلى 8954 إجمالا.
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