شكرا لقرائتكم خبر عن 188 حالة وفاة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما يبقى الحالات الجديدة دون السبعة آلاف لليوم الثاني على التوالي لأول مرة منذ أواخر أبريل. وبهذه الزيادة يرتفع عدد الحالات الإجمالي في البلاد إلى 627646 إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 188 شخصا توفوا بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬ 8969.