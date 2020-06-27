شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف إجمالي إصابات كورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم السبت 200 ألف و931 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل إجمالي الوفيات جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 29 ألفا و781 وفاة. وتماثل للشفاء من المرض 75 ألفا و773 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 22 أسبوعا.