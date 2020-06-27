شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: مسؤولو "منظمة الصحة" لا يخضعون لسيطرة أي دولة والان نبدء بالتفاصيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مزيد من التعاون الدولي في مواجهة الجوائح، في ظل أزمة جائحة كورونا.

وقال جوتيريش في تصريحات للصحف الأوروبية: "تصور أن فيروسا ظهر يوما ما، وتفشى على نحو سريع مثل كورونا، لكنه مميت للغاية مثل إيبولا... آمل أن تكون هذه الأزمة جرس إنذار يكشف لنا: لا يمكننا التغلب على تحديات مثل الجوائح إلا على نحو مشترك".

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ودافع جوتيريش عن منظمة الصحة العالمية ضد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تحابي للصين وساعدتها في محاولة إخفاء تفشي كورونا. وقال جوتيريش إنه ربما وقعت أخطاء، لكنه "يعرف المسؤولين في منظمة الصحة العالمية.. إنهم لا يخضعون لسيطرة أي دولة".

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لإنهاء الجائحة، وقال: "لقد وزعنا منذ تفشي الفيروس 250 مليون كمامة ومعطف طبي وقفاز... مساعداتنا تصل إلى 110 ملايين شخص في 64 دولة"، موضحا أن ذلك يتم بالتوازي مع المكافحة المنتظمة للأمراض والجوع والفقر في أنحاء العالم.

وقال: "قد يكون لدينا مشاكل بيروقراطية وهياكل عفا عليها الزمن هنا أو هناك، لكن دعمنا الإنساني فعال".