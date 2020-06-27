بالصور.. النجف الان

دخلت محافظة النجف منذ الساعات الاولى لليوم السبت بحظر التجوال الشامل الذي فرض كاجراء وقائي لمنع انتشار فايروس كورونا واظهرت الصور ادناه شوارع المحافظة وهي خالية تماما من حركة السير مع غلق المحال التجارية والتزام المواطنين منازلهم. Advertisements

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