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أسعار النفط تمحو المكاسب وتغلق على خسارة أسبوعية

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اغلقت اسعار النفط، السبت، على انخفاض ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية مخاوف بشأن الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بفايروس في الولايات المتحدة والصين، والتوقعات بزيادة في الإنتاج الأمريكي، بينما لا تزال مخزونات الخام عند مرتفعات قياسية.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت اغلقت منخفضة بمقدار 32 سنتا إلى 40.73 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا إلى 38.20 دولار للبرميل.

والعقود تكبدت خسائر أسبوعية بنحو 3.1 بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب بعد أن ضغطت بيانات مخزونات الخام الأمريكية تشير لزيادة غير مسبوقة على الأسعار يوم الأربعاء.


وهناك مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في ولايات تقع جنوب الولايات المتحدة مما قد يعرقل تعافي الطلب، خصوصا وأن بعض تلك الولايات، مثل فلوريدا وتكساس، من بين أكبر مستهلكي البنزين، كما أن احتمال ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي يكبح المكاسب .

وخلُص مسح شمل المسؤولين التنفيذيين في أكبر منطقة لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة والذي أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إلى أن ما يزيد عن نصف المسؤولين الذين خفضوا الإنتاج يتوقعون استئناف بعض الإنتاج بحلول نهاية تموز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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