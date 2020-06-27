أسعار النفط تمحو المكاسب وتغلق على خسارة أسبوعية

وكانت العقود الآجلة لخام برنت اغلقت منخفضة بمقدار 32 سنتا إلى 40.73 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا إلى 38.20 دولار للبرميل.

والعقود تكبدت خسائر أسبوعية بنحو 3.1 بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب بعد أن ضغطت بيانات مخزونات الخام الأمريكية تشير لزيادة غير مسبوقة على الأسعار يوم الأربعاء.



وهناك مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في ولايات تقع جنوب الولايات المتحدة مما قد يعرقل تعافي الطلب، خصوصا وأن بعض تلك الولايات، مثل فلوريدا وتكساس، من بين أكبر مستهلكي البنزين، كما أن احتمال ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي يكبح المكاسب .

وخلُص مسح شمل المسؤولين التنفيذيين في أكبر منطقة لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة والذي أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إلى أن ما يزيد عن نصف المسؤولين الذين خفضوا الإنتاج يتوقعون استئناف بعض الإنتاج بحلول نهاية تموز.