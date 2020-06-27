كشف مصدر طبي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي، بعد 34 يوماً على إصابتها بفايروس كورونا المستجد.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، عن المصدر أن "الحالة الصحية لرجاء الجداوي، مستقرة على جهاز التنفس الصناعي الاختراقي"، مبيناً أن "جهاز التنفس تسبب في استقرار نسبة الأكسجين في الدم، بعد 34 يوماً في العزل الصحي".
وأضاف المصدر، أن الجداوي "ما زالت بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أمبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين".
وأضاف المصدر، أن الجداوي "ما زالت بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أمبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين".
وكانت مصادر افادت قبل ايام، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنه جرى نقل رجاء الجداوي على جهاز "تنفس اختراقي" متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز "سيباب"، الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية، وأن نسبة الأكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة الأمر الذي جعل حالتها متدهورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 34 يوماً في العزل.. جهاز التنفس الاختراقي ينقذ الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.