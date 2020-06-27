بعد 34 يوماً في العزل.. جهاز التنفس الاختراقي ينقذ الجداوي

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، عن المصدر أن "الحالة الصحية لرجاء الجداوي، مستقرة على جهاز التنفس الصناعي الاختراقي"، مبيناً أن "جهاز التنفس تسبب في استقرار نسبة الأكسجين في الدم، بعد 34 يوماً في العزل الصحي".



وأضاف المصدر، أن الجداوي "ما زالت بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أمبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين".

وكانت مصادر افادت قبل ايام، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنه جرى نقل رجاء الجداوي على جهاز "تنفس اختراقي" متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز "سيباب"، الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية، وأن نسبة الأكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة الأمر الذي جعل حالتها متدهورة.