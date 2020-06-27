ميزة جديدة من غوغل 'فون'.. اعرف سبب المكالمة قبل الرد

أضاف تطبيق الاتصالات غوغل "فون" ميزة جديدة تتيح توثيق مصدر المكالمات بشكل يظهر للمستخدم اسم الشركة المتصلة، وشعارها، وسبب المكالمة، بحسب تقرير لموقع "ذا فيرج".

وقالت غوغل إن "الميزة الجديدة تتطلب أن تقوم الشركة المتصلة قبيل إجراء المكالمة بعميل محدد بتزويد غوغل بتفاصيل تشمل رقم هاتفها ورقم هاتف العميل، بالإضافة إلى سبب الاتصال، على غرار جدولة موعد تركيب الإنترنت لديك"، أو "طلبك لتوصيل الطعام".

وتقوم غوغل بدورها بإرسال المعلومات على شكل بطاقة تعريفية إلى هاتف المستخدم لدى تلقيه الاتصال، في حالة اكتمالها على النحو الذي تطلبه.

ومن المتوقع أن تلقى الميزة استحسانا لما تحمل من فائدة لا تقتصر فقط على معرفة هوية المتصل، بل أيضا بتزويد العميل بسبب الاتصال الذي سيسهل على متلقي المكالمة اتخاذ قرار بالرد على الجهة التي ترغب بالتواصل معه من عدمه.

ولفتت غوغل إلى أن "الميزة ليست بحاجة إلى تثبيت من قبل مستخدم الهاتف، كونها ستباشر مهامها بشكل تلقائي".

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ويبقى اعتماد الخدمة لتكون فعالة أخيرا على تزويد الشركات لغوغل بالبيانات المطلوبة، أي أن تلك الاتصالات القادمة من جهات لم تقدم معلومات حول تواصلها لن تظهر بطاقة توضيح لسبب الاتصال.

ولا يقتضي عدم ظهور بطاقة المعلومات أن يكون الاتصال الوارد مصدر إزعاج أو اتصال دعائي، فمن المحتمل أن يأتي من شخص أو جهة لم تقدم المعلومات الكافية ببساطة.

وأوضحت الشركة أن الميزة ستعمل على تطبيق "غوغل فون"، ما لا يقتضي بالضرورة عملها على كل جهاز يعتمد نظام "آندرويد".

وأضافت أن عمل الميزة يتطلب من المستخدم امتلاك حساب غوغل تم تحديث بياناته بشكل يشمل رقم هاتف الشخص.