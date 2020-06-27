أميركا تفرض قيوداً على تأشيرات دخول مسؤولين صينيين

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة فرضت قيوداً على تأشيرات الدخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني. وأضاف بومبيو في بيان، بحسب "روسيا اليوم"،: "اليوم أعلن عن فرض قيود تتعلق بالتأشيرات على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هونغ كونغ، أو متواطئون في ذلك".



من جهتها قالت فانغ هونغ، المتحدثة باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن الصين "تعارض قرارات الجانب الأمريكي الخاطئة" مضيفة أن "نحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها على الفور وسحب القرارات والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

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