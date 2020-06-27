ترامب يتخلى عن "منتجع الجولف" لحماية التماثيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته المزمعة إلى منتجع الجولف الخاص به في نيوجيرسي، معلنا البقاء في واشنطن "لضمان تطبيق القانون والنظام".

وقال ترامب على تويتر، السبت: "جرى إلى حد كبير إيقاف المخربين والفوضويين والمحرضين ومن يقومون بأعمال نهب.. ٠أقوم بما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا - وسوف يُقدم هؤلاء الناس إلى العدالة".

وتعهد الرئيس الأمريكي باتخاذ نهج صارم تجاه أي شخص يدمر أو يخرب النصب الأمريكية التاريخية وهدد باستخدام القوة تجاه بعض المحتجين في ظل انتشار احتجاجات ضد الظلم العرقي في أنحاء الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لحماية النصب التذكارية والتماثيل التاريخية، فيما توعد المخربين بالسجن لفترات طويلة.

وأضاف أن "السجن لفترات طويلة سيكون عقابهم (المخربون) بسبب هذه الأفعال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".

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وكان ترامب قد هدد بمعاقبة المتظاهرين، الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في واشنطن، وقال في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز": "في كل ليلة سنصبح أكثر صرامة".

ومنذ أسبوع، انتقد ترامب، أداء الشرطة في العاصمة واشنطن تجاه المتظاهرين الذين اسقطوا تمثالاً لأحد قادة الكونفدرالية وحرقه.

وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر، "الشرطة في واشنطن لا تؤدي عملها، وتقف دون حراك أمام إسقاط المتظاهرين لتمثال أحد قادة الكونفدرالية وحرقه"، وطالب الرئيس الأمريكي بضرورة اعتقالهم فورا.

وافق مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونجرس.

وجاء التصويت في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بتأييد 236 عضوا ومعارضة 181، على أساس حزبي إلى حد بعيد، بعد شهر من وفاة جورج فلويد وهو محتجز لدى الشرطة الأمر الذي فجر احتجاجات استمرت أسابيع على وحشية الشرطة، لا سيما مع الأمريكيين من أصل أفريقي.