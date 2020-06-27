تتويج ليفربول.. أبطال الانتظار الطويل يغزون صحف بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر تتويج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز بعد انتظار طويل، أغلفة الصحف البريطانية الكبرى.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما بعد هزيمة ملاحقه المباشر مانشستر سيتي 1-2 أمام تشيلسي، مساء الخميس في الجولة 31 من المسابقة.



وانطلقت إثر ذلك احتفالات كبيرة في مدينة "ليفربول"، رغم القيود والإجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

"الأبطال"

وحملت معظم الصحف عنوان "الأبطال" في حين أشاد البعض بالمدرب الألماني يورجن كلوب بصفة خاصة.

وكتبت صحيفتي "ميرور" و"ديلي إكسبريس" نفس العبارة على صدر صفحتها الرئيسية: "الانتظار الطويل انتهى.. ليفربول هم الأبطال".

بدورها، اكتفت "ليفربول إيكو" بكلمة "الأبطال" على غلافها الرئيسي مع صورة لأبرز نجوم الفريق.





إشادة كبار الكتاب

ونال ليفربول اهتماما كبيرا من كبار الكتاب الرياضيين في بريطانيا، حيث كتب مات ديكنسون في صحيفة "تايمز": "ليفربول سحق كريستال بالاس 4-0 يوم الأربعاء وكشف عن جميع صفات البطل متفوقا بفارق يزيد عن 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتألق، وهو ما جاء بمثابة إعلان قوي بالتميز المطلوب في هذه الأوقات الغريبة".

وأضاف: "كل شيء واضح، هذا النجاح تحقق عن جدارة واستحقاق وله أهمية كبيرة للغاية. فقد حقق ليفربول نجاحات كبيرة على المستوى الأوروبي وكان ينقصه اثبات الهيمنة المحلية التي تضيف احساسا بالفخر أكثر عمقا وثراء".

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بدوره، قال مارتن صامويل في مقاله بصحيفة "ديلي ميل" إن ما حققه ليفربول في ظل هذه الظروف يقترب من التفوق على إنجاز ليستر سيتي عند فوزه بلقب الدوري الممتاز في موسم 2015-2016.

وكتب صمويل: "بالتأكيد هذا هو أبرز انتصار في تاريخ ليفربول وبالنسبة للكثيرين فهو الانجاز الأفضل الذي يحققه أحد أندية الصفوة خلال حقبة الدوري الممتاز".

وأردف: "وبعكس ما قد يراه بعض المنافسين، فإن هذا التتويد يعني جوانب أخرى كثيرة أيضا. فهو يمثل إعادة صياغة لكتب الأرقام القياسية وهو أمر لم يتوقعه كثيرون قبل عام واحد، في الحقيقة، إنه الموسم الأعظم في كل المواسم والمسيرة الأعظم في كل البطولات".

وأعرب جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق عن سعادته، لأن الفريق أثبت أنه كان على خطأ بعد أن كتب مقالا في 2017، قال فيه إنه لم يكن مقتنعا بقدرة المدرب يورجن كلوب على تحقيق الفوز بلقب الدوري.

وكتب كاراجر في صحيفة "تليجراف": "وصل كلوب إلى أنفيلد قائلا إنه يريد تحويل المتشككين إلى مصدقين، وكنت أنا أحد الذين فقدوا الأمل."

وأتم: "أشعر بأقصى سعادة عندما أعترف أن هذه الكلمات تبدو الآن أنها كانت في غير موضعها، وللأسف لم يلومني أحد على هذه التصريحات في هذا الوقت".



