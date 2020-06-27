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إثيوبيا تعلن موعد الاتفاق النهائي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

إثيوبيا تعلن موعد الاتفاق النهائي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

متابعات_ الخليج 365

قال وزير المياه الإثيوبي اليوم السبت إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

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جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.

 

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على تويتر "تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

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