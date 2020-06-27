مقتل 9 عناصر من طالبان إثر اشتباكات بالعاصمة الأفغانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، مقتل 9 عناصر من حركة طالبان في اشتباك مع قوات الأمن بالعاصمة كابول.



وتكثف طالبان من الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن، في الوقت الذي يستعد فيه الجانبان لبدء مفاوضات تأخرت كثيرا، حيث قال الرئيس أشرف غني، في خطاب أمام الحكومة، الأسبوع الماضي، إن العنف الذي تمارسه طالبان "يتناقض مع الالتزام بتحقيق السلام".

وكان غني تعهد بإتمام عملية إطلاق سراح السجناء من طالبان، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات سلام مع المسلحين لطي عقدين من النزاع.

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وكانت السلطات الأفغانية أطلقت سراح نحو 3 آلاف سجين من طالبان، وتعتزم إطلاق سراح ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين طالبان وواشنطن في فبراير/ شباط.

ويمهّد الاتفاق بين واشنطن وطالبان لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 وبدء محادثات السلام الأفغانية أيضًا.

والثلاثاء الماضي اقتحم العشرات من مسلحي حركة طالبان، 3 نقاط تفتيش أمنية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 8 على الأقل وإصابة 7 آخرين من عناصر الأمن.

وقال مسؤولون إن الهجمات المتزامنة على نقطة أمنية للجيش ونقطتي تفتيش للشرطة في ولاية قندز في شمال البلاد أدت إلى اندلاع معارك استمرت ساعات.