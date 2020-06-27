صحيفة: قطاع الطيران يمثل نموذجا رائدا يكشف مدى قدرة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها " دائما الإمارات على قدر التحديات .. هكذا علمتنا التجارب .. ففي الوقت الذي يواجه العالم فيه صعوبات جمة للتكيف مع الأوضاع الجديدة بعد جائحة كورونا، تواصل الدولة بثبات مسيرة الإنجازات في مختلف القطاعات، وفق استراتيجياتها التنموية .



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ولفتت صحيفة" الاتحاد"الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، إلى أن قطاع الطيران يمثل نموذجا رائدا يكشف مدى قدرة الدولة ومؤسساتها على تحقيق أفضل معدلات الإنتاج حتى في أوقات الأزمات.

وأضافت " ففي الوقت الذي تعرض فيه سوق الطيران بالعالم كله لهزة كبيرة، إثر التراجع الهائل في حركة الطيران بين الدول نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي «كوفيد- 19»، شهدت صناعة الطيران في الإمارات نموا وازدهارا ملحوظين، في إطار مسعى القيادة الحكيمة لتصبح الدولة بجدارة مركزا إقليميا وعالميا لصناعة الطيران، كما قال أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته مقر شركة «ستراتا للتصنيع».

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " لم يكن ذلك ليتحقق لولا سواعد وكفاءة وجهد الكوادر الوطنية التي تعد بحق ركيزة أساسية للتنمية، وضامنا أساسيا لاستمرار التقدم في الحاضر والمستقبل، بدعم الخطط والاستراتيجيات الطموحة والتشجيع المستمر لتصبح مؤسساتنا الوطنية قادرة على المنافسة بقوة، ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم كله ".