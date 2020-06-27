أسقطتها إيران.. فرنسا تفرغ تسجيلات صندوقي الطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت فرنسا، الجمعة، إنها ستقوم بتفريغ تسجيلات الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها صاروخ إيراني في يناير/ كانون الثاني.



وقالت الهيئة الفرنسية الخاصة بالتحقيق في حوادث الطيران (بي.إي.أيه) إنها ستقوم بذلك بطلب من طهران التي تظل مسؤولة بمقتضى القواعد الدولية عن إجراء تحقيق رسمي في الحادث بعد اعترافها بأن قواتها أسقطت الطائرة بوينج 737.

وأسقط صاروخ إيراني أرض/جو طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير/ كانون الثاني مما أودى بحياة 176 شخصا فيما وصفته طهران بأنه "خطأ مأساوي".

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وقالت (بي.إي.أيه) إن العمل في إصلاح وتفريغ مسجل محادثات قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة سيبدأ يوم 20 يوليو/ تموز.

وقالت سلطات الطيران في كندا التي أودى الحادث بحياة 57 من مواطنيها إنها سترسل فريقا إلى باريس للمشاركة.

وفي إبريل/نيسان الماضي، شكلت بعض عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها بصاروخين دفاعات مليشيا الحرس الثوري الإيراني بطهران، رابطة للتحرك لمقاضاة الجناة والقصاص منهم.

وأكدت أنها تسعى نحو مقاضاة ومعاقبة المنفذين والآمرين والمتسترين والمقصرين في جريمة إسقاط الطائرة.