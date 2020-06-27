شكرا لقرائتكم إيلون ماسك يسخر من بيزوس مجددا.. فما علاقة التقليد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شن قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأميركية، مجدد هجوما على نظيره جيف بيزوس مؤسس أمازون بعد إعلان الشركة عن الاستحواذ على شركة السيارات ذاتية القيادة "Zoox Inc" مع تحول عملاق التجارة الإلكترونية نحو ضخ استثمارات جديدة بقطاع السيارات.

ووصف ماسك نظيره بيزوس في تغريدة له مساء أمس على موقع تويتر، بـ" القطة المقلدة" في إشارة إلى قيام بيزوس بتقليد الآخرين فيما يتعلق باتخاذ قراراته الاستثمارية، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشن فيها ماسك حربا كلامية على نظيره بيزوس فيما بدا أنه صراع خفي بين قطبي الأعمال في الولايات المتحدة.

ففي تغريدة أخرى له الشهر الماضي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعا ماسك إلى "تفكيك أمازون" بعد أن رفضت الشركة نشر كتاب لأحد الكتاب الأميركيين لمخالفته قواعد وإرشادات البيع الخاصة بها، واتبع ماسك تلك التغريدة بأخرى وصف فيها بيزوس بـ"الجنون" اعتراضا على رفض أمازون لبيع الكتاب عبر منصتها.

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وأدرجت أمازون الكتاب في وقت لاحق لتغريدة ماسك وقالت إنه حُذف من على منصتها عن طريق الخطأ.

"القطة المقلدة"

والعام الماضي وبالتحديد في أبريل نعت ماسك بيزوس بنفس الوصف وهو "القطة المقلدة"، وهو إحدى المصطلحات الإنجليزية الشائعة للتقليد الأعمى، وذلك بعد أن كشفت أمازون عزمها لإطلاق نحو 3 آلاف قمر صناعي خاص بتزويد خدمة الإنترنت والتي تتشابه مع المشروع الطموح لماسك لإرسال آلاف من الأقمار الصناعية إلى الفضاء لنفس ذات الغرض.

جيف بيزوس

وكانت أمازون أعلنت عن تخصيصها لنحو أكثر من مليار دولار لإتمام عملية الاستحواذ على Zoox In للسيارات ذاتية القيادة مع تركيز الشركة على الاستثمار بقوة في هذا النشاط بعد مشاركتها العام الماضي في جولة تمويلية لشركة " Aurora Innovation" للسيارات ذاتية القيادة جمعت خلالها الشركة نحو 530 مليون دولار، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس" الأميركية.

كما دخلت الشركة في شراكة مع شركة "تويوتا" اليابانية للعمل على إحدى مشروعاتها لتطوير السيارات الكهربائية.