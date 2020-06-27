البحرين تؤكد مصرع أحد جنودها في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البحرين



اعترفت السلطات الرسمية في مملكة البحرين، الجمعة، بمصرع أحد جنودها العاملين ضمن قوات تحالف العدوان الأمريكي السعودي وذلك على ايدي ابطال الجيش واللجان الشعبية في اليمن.

ونعت قوة دفاع البحرين، في بيان لها، مصرع الوكيل أول جمعة مبارك سالم من مجموعة الواجب العملياتي التابعة لقوة دفاع البحرين بعد مصرعه في اليمن .

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بخصوص مكان وزمان مقتل الجندي البحريني.