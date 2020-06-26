تمكن طالب سوداني من ذوي الإعاقة البصرية، أمس الخميس، من مناقشة رسالة دكتوراه عن بعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في سابقة من نوعها على المستوى الوطني.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بالباحث عاصم كمال الدين خليفة، الذي ناقش رسالته في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها هذه المؤسسة في مواجهة وباء (كوفيد- 19)، مسجلة أن تجهيزات الجامعة المتمثلة في دمج تقنيات الفيديو وطريقة “برايل”، سهلت مهمة الطالب ومكنته من مناقشة أطروحته في ظروف جيدة.
وقد تمت مناقشة هذه الرسالة، التي تعالج موضوع “التناوب اللغوي في قاعة تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بجامعة الخرطوم”، أمام لجنة علمية مكونة من أربعة أساتذة منحت الطالب الباحث كمال الدين خليفة درجة الدكتوراه بميزة “مشرف جدا”.
وذكر البلاغ بأن جامعة ابن طفيل توفر فضاء خاصا بالطلبة في وضعية إعاقة، يهتم باستقبالهم ومواكبتهم وتعزيز استقلاليتهم، ويوفر لهم الأدوات التقنية اللازمة لتيسير متابعة تعليمهم وتكويناتهم في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، ويساعدهم كذلك على الاندماج التام في الحياة الجامعية أكاديميا واجتماعيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سابقة.. طالب سوداني ذو إعاقة بصرية يناقش الدكتوراه عن بعد بجامعة القنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.