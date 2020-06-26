بوريطة: المغرب يدافع عن فكرة تعددية أطراف ”متضامنة” مع الإلمام بالوقائع

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، أن المغرب يدافع عن فكرة تعددية أطراف ”متضامنة وعملية ومتحررة من العقد ومرنة وقائمة على الإلمام بالوقائع القائمة”.

وأوضح بوريطة، خلال مداخلة له في الاجتماع الوزاري الافتراضي للتحالف من أجل تعددية الأطراف، الذي نظم حول موضوع “تعزيز هندسة متعددة الأطراف للصحة”، أن “المغرب انخرط بشكل كامل في كل المبادرات الرامية إلى تكييف نظام تعددية الأطراف مع تعقيدات تحديات عالم اليوم”.

وشدد الوزير على ضرورة إرساء لبنات نظام جديد لتعددية الأطراف “يطبعه التماسك وقدر كاف من المرونة في الوقت نفسه” من أجل مواجهة تعقيدات التهديدات المستجدة، وعلى رأسها الجوائح.

وأوضح أنه “حرصا منه على إرساء أسس نظام سلامة صحية دولية يقوم على انسجام القرارات وتضافر الموارد، سينظم المغرب بالاشتراك مع روندا، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، بمراكش، الاجتماع الرفيع المستوى الأول حول الدبلوماسية من أجل السلامة الصحية والتأهب لحالات الطوارئ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد بول كاغامي، رئيس رواندا.