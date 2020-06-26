الحسيمة.. انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا داخل سد محمد بن عبد الكريم الخطابي

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الجمعة، في الحسيمة، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا داخل سد محمد بن عبد الكريم الخطابي.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الضحية البالغ من العمر 12 عاما، ينحدر من جماعة بني بوعياش، عثر أبناء المنطقة على جثته تطفو فوق سطح الماء، دون معرفة ظروف وملابسات غرقه، إذ أشعروا عناصر الوقاية المدنية التي حلت إلى عين المكان ونقلت جثة الطفل إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي في الحسيمة.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن العناصر الأمنية حلت إلى عين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.