تمكنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الجمعة، في الحسيمة، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا داخل سد محمد بن عبد الكريم الخطابي.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الضحية البالغ من العمر 12 عاما، ينحدر من جماعة بني بوعياش، عثر أبناء المنطقة على جثته تطفو فوق سطح الماء، دون معرفة ظروف وملابسات غرقه، إذ أشعروا عناصر الوقاية المدنية التي حلت إلى عين المكان ونقلت جثة الطفل إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي في الحسيمة.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن العناصر الأمنية حلت إلى عين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر الحسيمة.. انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا داخل سد محمد بن عبد الكريم الخطابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.