إعلان 0 حالة ببني ملال بعد شفاء أم من كورونا..كانت قد تلقت العدوى من رضيعها

أكدت التحاليل المخبرية، مساء اليوم الجمعة، شفاء آخر حالة مصابة بكورونا ببني ملال، كانت تتلقى العلاج في جناح كوفيد 19 في المستشفى الميداني ببنجرير.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بإمرأة في الأربعينيات كانت ترافق طفلها المصاب بفيروس كورونا، والذي يبلغ من العمر 6 أشهر، حيث كانت تقوم بإرضاعه ما تسبب في في إصابتها بالفيروس، بعد إجراء التحليل المخبرية، التي أكدت إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر ذاته، أن أقاليم بني ملال وخنيفرة وخريبكة انتقلت الى 0 حالة إصابة بكوفيد-19، فيما إرتفع عدد المصابين بالفقه بن صالح الى 17 حالة، بينما سجل إقليم أزيلال حالة جديدة بعد أسابيع من خلوه من الفيروس.

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هذا وارتفع اجمالي حالات الشفاء بالجهة الى 123 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة للشفاء باقليم بني ملال، خلال 24 ساعة الماضية، فيما استقر مجموع الحالات النشيطة بالجهة في 18 حالات.

وكانت التحاليل المخبرية، قد أكدت اليوم الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال – خنيفرة، ليرتفع إجمالي الحالات فيها إلى 141 إصابة.