طوبا الزنغرية: إصابتان خطيرتان إثر شجار بين عائلتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان يبلغان من العمر 26 و31 عاما من بلدة طوبا الزنغرية، بجراح وصفت بالخطيرة إثر وقوع شجار بين عائلتين، مساء الجمعة.

وأحيل المصابان إلى مستشفى "زيف" في صفد لتلقي العلاج.

وأعلن المستشفى في بيان له، أن "المصابين وصلا إلى المستشفى وهما يعانيان من جراح خطيرة، إذ يعاني أحدهما من إصابة في منطقة الظهر نتيجة تعرضه لإطلاق نار والآخر يعاني من إصابة في منطقة الرأس".

وأفاد المستشفى بأن "أحد المصابين سيخضع للفحوصات اللازمة وتقدير حالته بناء عليها، بينما سيجرى نقل المصاب الثاني لمستشفى آخر من أجل إجراء عملية جراحية له في العامود الفقري".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تتضح خلفيته بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.