المغربي حكيمي يحدد وجهته القادمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد، أشرف حكيمي، اختار وجهته القادمة في الموسم الكروي الجديد.

وتنتهي إعارة حكيمي (21 عامًا) إلى دورتموند بنهاية هذا الموسم، بعد موسمين قضاهما معارًا في سيغنال إيدونا بارك، لكن وعلى ما يبدو أنه لا يريد العودة لريال مدريد.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن حكيمي على وشك الانضمام إلى إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن حكيمي منح الضوء الأخضر إلى إنتر من أجل التفاوض مع ريال مدريد حول ضمه هذا الصيف.

ويستعد إنتر ميلان لتقديم عرض رسمي لريال مدريد بقيمة 40 مليون يورو، من أجل الفوز بخدمات الظهير المغربي.