شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 724 إصابة جديدة وتعافي 636 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن الفحوصات التي بلغ عددها 9643، أمس، أظهرت تسجيل 724 إصابة جديدة منها 474 حالة لعمالة وافدة، و 240 حالة لمخالطين و 10 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 636 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19137.

وأوضحت أن عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 94 حالة، منها 48 حالة تحت العناية، في حين أن 5547 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات التى بلغت 5595 حالة.