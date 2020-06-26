شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: لا إجراءات أحادية لملء «سد النهضة» قبل التوصل لاتفاق والان نبدء بالتفاصيل

قالت الرئاسة المصرية إنه تم التوافق على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق.

وذكرت، في بيان أمس الجمعة عقب اجتماع لمصر وإثيوبيا والسودان ورئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو: "تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية".

وأضافت أن ذلك يهدف إلى "الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار".

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن السودان وإثيوبيا ومصر اتفقت على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق.