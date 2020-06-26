شكرا لقرائتكم خبر عن قمة أفريقية مصغرة تناقش قضية «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم ، عبر الفيديو كونفرنس، في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأنه جرى خلال القمة الأفريقية المصغرة مناقشة قضية سد النهضة.

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