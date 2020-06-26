شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع لتحويل العاصمة الأمريكية إلى الولاية 51.. وهذا اسمها الجديد والان نبدء بالتفاصيل
ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على الطلب بأغلبية 232 صوتا مقابل 180، دون أن يحصل على أي دعم من الجمهوريين.
وليس من المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، هذا التشريع.
وكان الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب قد أعلن معارضته للخطوة، مشيرا إلى أن تحويل واشنطن العاصمة إلى ولاية قد يفضي إلى انتخاب عدد أكبر من الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، وهي المدينة التي لم يختر فيها الناخبون سوى رؤساء بلديات ديمقراطيين.
وسيطلق على الولاية اسم (واشنطن دوجلاس كومنولث)، تيمنا باسم جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة وفريدريك دوجلاس وهو شخص كان عبدا في السابق واشتهر بتأييده لإلغاء الرق.
وكانت آخر مرة توسعت فيها الولايات المتحدة عام 1959، عندما أقر الكونجرس أن تصبح ألاسكا وهاواي الولايتين التاسعة والأربعين والخمسين على التوالي، وذلك بعد موافقة من الكونجرس ودعم من الرئيس.
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