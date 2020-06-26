شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 إرهابيين في ضربات جوية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم في بيان، أن الضربات الجوية طالت أهدافا منتخبة من بينها اوكار تابعة لتنظيم داعش في سلسلة جبال "خانوكة".
وأضافت أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قامت بتفتيش ومداهمة هذه الأوكار وتبين لها أن الضربات أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين وتدمير 14 وكراً ونفقا.
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