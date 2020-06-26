شكرا لقرائتكم خبر عن سيشيل تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وثبت أمس الخميس، أن خمسة من أفراد طاقم أسطول الصيد الإسبانى الذي دخل سيشيل يوم الثلاثاء الماضي إصابتهم بالفيروس وتم وضعهم فى العزل الصحي .
وتبين اليوم الجمعة، أن 54 فردا آخرين من أفراد الطاقم أصيبوا بالفيروس الفتاك.
وقال مفوض الصحة جود جيديون إنه تم اجراء 198 فحصا واستلام 146 نتيجة. ومن المقرر إجراء اثنين وخمسين اختبارا آخر.
وتمكن الأرخبيل الذي يضم 115 جزيرة فى المحيط الهندي والذي أعلن فى وقت سابق من هذا العام عن 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من احتواء الفيروس منذ 5 أبريل.
كانت هذه تفاصيل خبر سيشيل تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.