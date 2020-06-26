شكرا لقرائتكم خبر عن سيشيل تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سيشيل اليوم الجمعة، عن تسجيل 59 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منهية بذلك فترة شهرين زعمت خلالهما أنها نجحت في احتواء المرض الفتاك.

وثبت أمس الخميس، أن خمسة من أفراد طاقم أسطول الصيد الإسبانى الذي دخل سيشيل يوم الثلاثاء الماضي إصابتهم بالفيروس وتم وضعهم فى العزل الصحي .

وتبين اليوم الجمعة، أن 54 فردا آخرين من أفراد الطاقم أصيبوا بالفيروس الفتاك.

وقال مفوض الصحة جود جيديون إنه تم اجراء 198 فحصا واستلام 146 نتيجة. ومن المقرر إجراء اثنين وخمسين اختبارا آخر.

وتمكن الأرخبيل الذي يضم 115 جزيرة فى المحيط الهندي والذي أعلن فى وقت سابق من هذا العام عن 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من احتواء الفيروس منذ 5 أبريل.