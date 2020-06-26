رئيس المخابرات الصومالية السابق يكشف مؤامرة قطر ضد دول المقاطعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقاء حصري لـ"الخليج 365" مع رئيس المخابرات الصومالية السابق عبدالله سنبلوشي، للحديث حول خفايا العلاقة القطرية الصومالية الخبيثة، والمؤامرات القطرية ضد دول المقاطعة العربية. تقرير للخارجية الأمريكية يتهم قطر بتأجيج العنف والطائفية قطر تغرد خارج السرب وتتحفظ على قرار عربي بشأن ليبيا

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