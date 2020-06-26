مقتل 5 أطفال من عائلة واحدة بقذيفة شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 أطفال من عائلة واحدة، مساء الجمعة، بقذيفة هاون أطلقها مقاتلو حركة طالبان على منزل في قرية شرقي أفغانستان، بحسب مسؤولين.

وقال طالب مانغال، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن "الحادث وقع في إحدى قرى منطقة دواماندا في ولاية خوست على الحدود مع باكستان".



وأضاف مانغال، في تصريحات صحفية، إن "مقاتلي طالبان أطلقوا قذيفة هاون على منزل سكني، ونتيجة ذلك قتل خمسة أطفال، 4 صبيان وفتاة".

وأضاف أن "فتاتين أصيبتا أيضا جراء سقوط القذيفة على المنزل"، مشيرا إلى أن "جميع الأطفال ينتمون إلى نفس العائلة".

وقال مدير الصحة في الولاية حبيب شاه أنصاري إن "أعمار الأطفال القتلى تراوح بين 8 و15 عاما".

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ولم تعلق طالبان على الفور على الحادث.

وتراجعت نسبة العنف في معظم أنحاء أفغانستان منذ أن عرضت طالبان وقفا لإطلاق النار لفترة وجيزة لمناسبة عيد الفطر الشهر الماضي، لكن المسؤولين الأفغان يقولون الآن إن مقاتلي الحركة كثفوا هجماتهم في الأسابيع الأخيرة.

واستهدفت معظم هجمات طالبان قوات الأمن الأفغانية، على الرغم من ورود تقارير بشكل منتظم عن مقتل مدنيين في انفجار عبوات تزرع على جوانب الطرقات.

وتستعد كل من طالبان والحكومة الأفغانية للدخول في محادثات سلام طال انتظارها بهدف إنهاء الحرب في البلاد.