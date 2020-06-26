الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على تأشيرات عدد من المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات متعلقة بالحكم الذاتي لهونغ كونغ. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستضع قيودا على تأشيرات عدد غير محدد من المسؤولين الحاليين والسابقين المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني و"المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يعلن فرض قيود على تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين على خلفية هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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