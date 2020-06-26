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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى إقليم كردستان العراق لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " .
وسيستفيد من هذه المساعدات بحسب وكالة وام، أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس .
وقال قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، أحمد الظاهري، " يأتي إرسال طائرة المساعدات الطبية الإضافية اليوم استمرارا للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان في كافة المجالات، للمساهمة في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم".
وكانت دولة الإمارات قد أرسلت طائرة مساعدات، تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق في 28 مايو الماضي لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 "، استفاد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 980 طنا من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 980 ألفا من العاملين في المجال الطبي.
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