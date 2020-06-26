الإمارات تدعم مبادرات النمو الإقتصادي في السودان بـ50 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، عن تعهد دولة الإمارات بتقديم 50 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات النمو الاقتصادي في السودان، بالتعاون مع البنك الدولي لضمان خلق الوظائف وتشجيع الاستثمارات النوعية، والتي تساهم في تعزيز سبل العيش، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في السودان.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال "مؤتمر شركاء السودان" عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي بمشاركة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وهايكو ماس وزير الخارجية الألماني، وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وممثلون عن 40 دولة ومنظمة عالمية بما في ذلك دول في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول الأفريقية والعربية إلى جانب أعضاء مجموعة العشرين، والمنظمات الإقليمية متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

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وأكدت الهاشمي أن العلاقات الإماراتية السودانية تاريخية وتقوم على علاقات أخوية قوية وثيقة وأن دولة الإمارات ملتزمة تماما بنجاح السودان في انتقاله إلى حقبة جديدة من السلام والازدهار.

وأضافت " كرد فعل سريع لدعم السودان الشقيق فقد التزمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مشترك بتقديم 3 مليارات دولار أمريكي /1.5 مليار دولار أمريكي من البلدين/ بما في ذلك وديعة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم بنك السودان واستيراد الوقود والقمح والمدخلات للزراعة والتعليم ومتطلبات أخرى".

وأشارت إلى أنه في ظل جائحة /كوفيد-19/، قدمت دولة الإمارات إمدادات طبية للسودان، من خلال إرسال 54 طنا من المساعدات لدعم جهود العاملين في القطاع الطبي على احتواء الوباء .. مؤكدة أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم السودان وهي تمر بمرحلة انتقالية، وتأمل أن تتغلب الدولة على جميع التحديات من خلال تصميم شعبها ودعم الدول الشقيقة والمجتمع الدولي .

ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي لمساعدة الخرطوم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودفع جهود التحول الديمقراطي والتنمية في البلاد.