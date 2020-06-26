شكرا لقرائتكم تدمير مخزن للطيران الحوثي بالحديدة.. ومقتل قيادي بارز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الجمعة، عن تدميرها مخزن للطيران المسير وموقعا وثكنات للميليشيات الحوثية، لحظة تواجد قيادي ميداني بارز ومرافقيه في الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة غربي البلاد.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، ان ذلك "ردا على خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، من ذات الموقع".

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كما أفاد البيان، أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة المنصري حاولت استهداف وبقصف مدفعي وبمختلف الأسلحة الرشاشة والطيران المسير مواقع للقوات المشتركة، مشيرا الى أن القصف طال أهدافا مدنية في قطاع كيلو 16 وقرى ومزارع مواطنين بعيدة عن أي هدف عسكري في منطقة الجريبة السفلى، وسرعان ما تم رصدها والتعامل معها بنجاح.

وأوضح أن وحدات من القوات المشتركة دكت بالسلاح المناسب الموقع الحوثي في ثكناته ومصرع وجرح كل من فيه وعلى رأسهم مشرف بارز للميليشيات، (لم يذكر اسمه) .

وأضاف أن انفجارات كبيرة دوت من الموقع والثكنات المستهدفة صاحبها تصاعد ألسنة النيران التي أضاءت سماء مدينة الحديدة. وبحسب البيان، فإن الانفجارات التي استمرت لأكثر ساعة كانت ناتجه عن دك مخزن للميليشيات كان يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والألغام.