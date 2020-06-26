فلسطين: تسجل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أعلى عدد للإصابات فى يوم واحد منذ بدء انتشار الفيروس فى مارس .

وقالت وزيرة الصحة مى الكيلة فى بيان إن معظم الإصابات الجديدة تتركز فى محافظة الخليل، إضافة إلى تسجيل 32 حالة فى مدينة القدس.

وذكرت الوزيرة أن هناك "11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة فى غرف العناية المكثفة، فى محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقالت إن إجمالى الإصابات وصل إلى 1795 منها 1170 حالة نشطة وهناك 620 حالة تماثلت للشفاء فضلا عن خمس حالات وفاة.

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وعلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اليوم صلاة الجمعة بالمساجد بسبب ظهور عشرات الإصابات بالفيروس، وقررت الحكومة فى وقت متأخر ليل الثلاثاء وقف الاحتفالات بالأعراس فى جميع المحافظات.

وأعادت الحكومة الفلسطينية يوم السبت إغلاق بعض المناطق فى الضفة الغربية بسبب ظهور عشرات الحالات المصابة بالفيروس.

وتخضع الأراضى الفلسطينية للشهر الرابع على التوالى لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.