كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الضحايا إلى 34708 حالة منذ بدء التفشي في البلاد.

وذكرت السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 259 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 239961حالة، مشيرة إلى زيادة عدد المتعافين بستجيل 890 حالة؛ حيث ارتفع المؤشر إلى 187615 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.