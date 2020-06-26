كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات وكوستاريكا يبحثان التعاون في عدد من المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره في كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس، اليوم الجمعة، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الصحة والتكنولوجيا والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.
وتناول الشيخ عبدالله بن زايد وكيروس، خلال اتصال مرئي، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.
وأكدا على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات، وتبني الفحوصات المتقدمة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.
ولفت الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية كوستاريكا في المجالات كافة إنطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,808 مليون إصابة، بينهم أكثر من 494 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,299 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.