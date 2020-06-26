كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات وكوستاريكا يبحثان التعاون في عدد من المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره في كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس، اليوم الجمعة، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الصحة والتكنولوجيا والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.

وتناول الشيخ عبدالله بن زايد وكيروس، خلال اتصال مرئي، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكدا على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات، وتبني الفحوصات المتقدمة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

ولفت الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية كوستاريكا في المجالات كافة إنطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين.

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